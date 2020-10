Negazionisti e no-mask in piazza: sabato ad alta tensione a Roma Diretta

Da un lato la “Marcia della liberazione”, indetta dal “Comitato liberiamo Italia”, alla quale è prevista la partecipazione di circa tremila persone in piazza San Giovanni. Dall'altro, in piazza Bocca della Verità, gli attivisti di estrema destra di Forza Nuova, negazionisti del coronavirus, no-mask e cospirazionisti del 5G. Giornata di manifestazioni ad alta tensione nella Capitale. I sit-in promossi da vari gruppi di “no mask”, mettono nel mirino l’obbligo di mascherine all’aperto e le politiche di contenimento della diffusione del coronavirus.

A una di queste parteciperanno anche i vigili urbani aderenti al sindacato Ugl della polizia locale. Ci sono timori per possibili problemi anche di ordine pubblico, con il ministero dell’Interno che ha chiesto «massimo rigore e fermezza assoluta nei confronti di chi non rispetta le normative anti Covid durante le manifestazioni». La Questura di Roma ha fatto una «prescrizione» ai promotori ad indossare la mascherina. Qualora le norme anti Covid venissero disattese - scrive il capo della Polizia Franco Gabrielli in una circolare - le forze dell’ordine dovranno sciogliere le manifestazioni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Ottobre 2020, 14:35

