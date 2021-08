Covid, morto lo street artist Flavio Kampah Campagna: le sue opere in tutto il mondo

E' morto di covid lo street artist Flavio Kampah Campagna. Si trovava ricoverato da un mese all'ospedale Maggiore di Parma, è morto a 59 anni, vittima del coronavirus. Favio Kampah Campagna, negli anni '90, a Los Angeles era diventato uno dei pionieri della motion graphics televisiva, con uno stile in grado di influenzare molti designer e registi moderni, ma era stato anche fotografo, videomaker, pittore e regista, collaborando anche con Ridley Scott.

Nella sua lunga carriera aveva vinto un Emmy Award per la regia di una sigla per Abc Television e una sua pubblicità, il prodotto la Cherry Coke, è entrata nella collezione permanente del Moma di New York «Museum of Modern Art of New York» e collaborato con il regista Ridley Scott.

«Il virus maledetto - ha scritto su Facebook il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti - ci ha portato via Flavio Kampah Campagna, uomo, padre, artista, genio. Quanti progetti di cui abbiamo parlato, forse troppi per farli tutti, ma tu eri così, Flavio: esuberante come sempre, un vulcano di idee e di vita. Ricordo con piacere, e ora con tenerezza, i nostri brindisi, i tuoi quadri bellissimi, alcuni sono doni preziosi di cui vado orgoglioso e fiero, la tua arte, il tuo essere così energico e anticipatore dei tempi».

L'artista, originario di Parma, è morto all'Ospedale Maggiore della città emiliana con la sindrome Covid-19 dopo un ricovero durato circa un mese. Ad annunciare la scomparsa è stato il fratello Gino con un post sui social. «Kampah è un concetto, un ideale e come tale non muore, ma vive nelle persone che, come noi, l'hanno conosciuto. Vive dentro di noi, con noi, non ci abbandona. Ci ricorda che l'impossibile è possibile, che la vita vale solo se vissuta fino in fondo come ha fatto lui».

