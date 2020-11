Morto medico del Covid Center, il dottor Antonio Casillo contagiato in corsia

Un altro medico impegnato in prima linea perde la vita a causa dell'emergenza pandemica.

Si è spento nel Covid Center di Boscotrecase (Napoli) Antonio Casillo, 57 anni, medico del reparto di Pneumologia dell'ospedale dedicato al malati di coronavirus. Qui era arrivato lo scorso marzo - lui che abitava a San Giuseppe Vesuviano - per mettere a disposizione di colleghi e malati l'esperienza maturata in 30 anni di professione. E qui si è scoperto positivo ed è stato ricoverato per problematiche respiratorie.

Il suo è stato uno dei casi di contagio di operatori del «Sant'Anna e Santissima Maria della Neve» risultati positivi. Secondo i dati forniti dall'Asl , sono più di una quarantina i dipendenti risultati positivi al tampone del Covid-19. La situazione, per il medico, si è aggravata negli ultimi giorni, quando è stato disposto il trasferimento in Rianimazione, reparto dal quale non è più uscito vivo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Novembre 2020, 11:29

