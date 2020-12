Covid, morto un poliziotto a Palermo: Felice aveva 53 anni. Il dolore sui social FOTO

Un poliziotto di 53 anni del reparto scorte della Questura di Palermo, Felice Rispoli, è morto al Covid Hospital di Partinico, dove era ricoverato da qualche giorno. Un uomo sorridente e sempre allegro, scrivono amici e conoscenti sui social, con la Polizia di Stato che ha dedicato a Felice un post sulla pagina Facebook ufficiale del corpo. Felice lascia due figli, Adriana e Luigi.

«La Polizia di Stato piange l'ennesima scomparsa di un suo figlio a causa del Covid-19. La gioiosità di Felice, 53 anni, e la sua voglia di vivere, hanno lasciato un segno indelebile tra i colleghi del glorioso Reparto scorte della questura di Palermo», afferma il post. «Lui che, molte volte, è stato esempio e guida per i giovani poliziotti chiamati a svolgere un lavoro delicato. Lascia un vuoto incolmabile per i suoi familiari e per i suoi due figli Adriana e Luigi attorno ai quali ci stringiamo, commossi, nel dolore».

