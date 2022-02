Covid, il bollettino di oggi venerdì 11 febbraio 2022 in Italia: nuovi contagi e vittime nelle ultime 24 ore. I dati sono in arrivo nel pomeriggio dal ministero della Salute. Proprio ieri sono stati superati i 150mila morti in Italia per il coronavirus.

NEWS IN AGGIORNAMENTO

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA