Locatelli (Cts): «Il Covid è diventato la quarta causa di morte in Italia. Terza dose vaccino? Non scontata per i giovani e sani»

«Il covid-19 è diventata la quarta causa di morte nel nostro Paese». Lo ha sottolineato il coordinatore del Cts Franco Locatelli nel suo al Meet in Italy for Life Sciences organizzata a Genova. «Negli Stati Uniti la mortalità da covid-19 rappresenta addirittura la terza causa di morte nel 2020 - ha continuato Locatelli - ma oltre a questo carico di dolore c'è la chiara evidenza che la pandemia ha portato a un'alterazione o addirittura a un'interruzione dei servizi nelle prestazioni sanitarie offerte, il 94% dei Paesi che hanno risposto all'Oms ha riportato un'alterazione dei servizi sanitari offerti».

«La terza dose per i soggetti sani e giovani non è assolutamente scontata». Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid ai microfoni di Rai Radio 1. Prima di estendere il 'booster' a tutti, ha spiegato Locatelli, «occorre dare copertura nei Paesi dove la campagna vaccinale è imparagonabilmente più bassa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 11:48

