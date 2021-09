Morta di Covid a 28 anni dopo il parto, il dramma di Palma. La famiglia accusa: «Ritardi nei soccorsi»

Lutto cittadino nel casertano per la morte di Palma Reale, la 28enne deceduta a causa del Covid dopo aver partorito. La ragazza è tra le vittime più giovani del virus in Campania e non era vaccinata. Dai familiari le accuse ai sanitari per averle detto di curarsi a casa. Poi la corsa disperata al Policlinico di Napoli per una polmonite interstiziale e il successivo aggravarsi delle sue condizioni.

Palma muore di Covid dopo il parto

La donna, che era incinta all'ottavo mese e mezzo e non era vaccinata, è riuscita a dare alla luce il suo bambino prima di essere trasferita in terapia intensiva. Lascia un marito e quattro figli. Il marito Alfonso Vozza ha spiegato a Fanpage.it che dopo ferragosto è risultata positiva al tampone come tutta la sua famiglia e che i medici hanno perso del tempo prezioso rimandandola a casa. Fatali sarebbero anche i ritardi nei soccorsi.

Palma muore di Covid dopo il parto

«Siamo risultati positivi lo scorso 18 agosto, ma al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta ci hanno rimandato a casa - ha spiegato Alfonso - dicendo che potevamo curarci presso il nostro domicilio. Ciò, nonostante mia moglie fosse all’ottavo mese e mezzo di gravidanza. Ore a telefono per far arrivare un’ambulanza, non sapevano neanche loro cosa fare. Alla fine, per fortuna, è intervenuto il sindaco, e finalmente si è mosso qualcosa e mia moglie è stata portata al Policlinico a Napoli». E proprio il primo cittadino Antonio Diana ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 10:25

