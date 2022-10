L’Ema: in arrivo la nuova ondata. Cerberus dominante a novembre

di Giammarco Oberto

Mille giorni di pandemia e una nuova ondata alle porte. Il Covid è tutt’altro che un capitolo chiuso. L’agenzia europea del farmaco lancia l’allarme proprio nel millesimo giorno della pandemia: era il 30 gennaio 2020 quando l’Organizzazione mondiale della sanità dichiarò il Covid-19 «emergenza sanitaria pubblica internazionale»: venti giorni dopo, il paziente zero in Italia e l’inizio dell’incubo anche per noi. E ora che le mascherine sono sparite quasi ovunque, l’Ema avverte: «Nelle prossime settimane ci sarà una nuova ondata legata alle nuove sottovarianti di Omicron». Come la BQ.1.1, già battezzata “Cerberus”. Ieri il responsabile della strategia vaccinale dell’Ema, Marco Cavaleri, ha fatto il punto della situazione: «La scorsa settimana la variante di Omicron BQ1 è stata identificata in almeno 5 Paesi in Europa - spiega - e «l’Ecdc prevede che la variante BQ1 e la sua sottovariante BQ1.1 diventeranno i ceppi dominanti da metà novembre all’inizio di dicembre».

Attualmente Cerberus è la responsabile del 35% dei casi di Covid in Francia e all’incirca il 7% in Gran Bretagna, Germania, Danimarca e in Italia. E se «non si sa ancora se sarà più trasmissibile o causerà una malattia più grave rispetto alle varianti BA4 e BA5 - ha spiegato Cavalieri - quello che si sa è che ha una maggiore capacità di sfuggire all’immunità conferita dalla vaccinazione». Per l’Oms tuttavia, con le nuove varianti, si vede un aumento della trasmissione ma non si registrerebbero cambiamenti nella severità della malattia. Su questo l’infettivologo Matteo Bassetti è d’accordo: «Nelle prossime settimana avremo certamente una nuova ondata ma sarà di positivi e non di forme di patologia grave. Questo deve spingere chi non l’ha fatto a farsi il richiamo, soprattutto se anziani e chi ha fragilità. Stiamo alla finestra, è chiaro che questa variante prenderà il sopravvento». Anche l’Ema insiste sulle vaccinazioni: «Ci sono sei vaccini a disposizione per la vaccinazione primaria, 4 vaccini adattati e 8 terapie approvate nell’Unione europea». E altri due vaccini adattati sono in arrivo: Sanofi e Hipra.

I dati, intanto, indicano che nelle ultime 24 ore sono 35.043 i nuovi contagi, con un tasso di positività al 16,16%, sostanzialmente stabile. In calo, ma sempre elevato, il numero delle vittime, 93 contro le 120 del giorno prima.

