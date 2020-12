Covid, medico negazionista: l'Asl taglia il 20% del suo stipendio

Tagliato lo stipendio al medico negazionista: lo ha deciso la Asl. Una sanzione disciplinare per aver diffuso sul web teorie negazioniste sulla pandemia. E' quanto ha deciso l'Asl To4 nei confronti di Giuseppe Delicati, medico di famiglia con studio a Borgaro, nel Torinese.

In un video, il medico sollevava forti dubbi sull'esistenza della pandemia e sull'efficacia del vaccino antinfluenzale, citando fonti non meglio specificate del Pentagono. Dopo l'inchiesta della procura di Ivrea per procurato allarme e la segnalazione all'ordine dei medici, l'Asl ha disposto la sanzione disciplinare, che consiste nella riduzione dello stipendio "nella misura del 20% per 5 mesi cinque" a partire dal 31 dicembre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Dicembre 2020, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA