Covid, via libera ai matrimoni dal 15 giugno: tutte le misure

Covid, via libera ai matrimoni dal 15 giugno. C'è quindi finalmente una data, fissata oggi durante la cabina di regia del Governo, per la ripartenza delle cerimonie e del settore del wedding.

Leggi anche > Coprifuoco alle 23 fino al 7 giugno, cancellato dal 21: tre Regioni in zona bianca. Tutte le date

Sarà il Comitato tecnico scientifico a stabilire tutte le misure per i matrimoni. In particolare, il Cts deciderà il numero massimo di partecipanti, a seconda che le cerimonie si svolgano all'aperto o al chiuso. Per partecipare ai matrimoni sarà comunque necessario il cosiddetto green-pass: certificato di avvenuta vaccinazione (con doppia dose), di guarigione o un tampone negativo da effettuare nelle 48 ore precedenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA