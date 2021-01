Covid, marito e moglie 70enni ricoverati insieme. Lei guarisce e viene dimessa: il bacio di saluto commuove il web

Covid , marito e moglie ricoverati insieme. Lei guarisce e viene dimessa: il bacio di saluto commuove il web. Antonia Guidolin, 74 anni e Italo Salvatori, 72, moglie e marito veneti, hanno trascorso insieme tutta la vita. E insieme hanno affrontato anche l'ostacolo del Covid. Lo riporta il Corriere del Veneto.

Vengono ricoverati insieme all'ospedale di Cittadella in provincia di Padova, ma per giorni non possono vedersi. Antonia migliora ogni giorno, non ha più bisogno dell'ossigeno e chiede continuamente informazioni del marito Italo. L'uomo non ha ancora autonomia respiratoria, deve ventilarsi artificialmente, ma è nei parametri.

L'8 gennaio arriva la bella notizia per la moglie. Può essere dimessa. Antonia, però, prima di andare via chiede di poter salutare Italo che non vede dal ricorvero. I medici acconsentono e la tenera foto del bacio mascherina a mascherina fa il giro del web. «Vado a casa - gli dice lei - ti aspetto lì». La forza dell'amore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Gennaio 2021, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA