Covid, il direttore dello Humanitas, Alberto Mantovani, spiega l'utilità del vaccino per i ragazzi. «È una priorità»

«Vaccinatevi. Anche per ritornare a scuola in sicurezza: è una priorità». A pronunciare queste parole è Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Iccs dell’Humanitas, secondo cui il vaccino è necessario anche per i ragazzi fra i 12 e i 18 anni che, seppur poco e raramente, possono ammalarsi in forma grave. E dichiara: «È come una cintura di sicurezza in auto: da sola non può proteggere al 100 per cento se si passa con il rosso: Quindi, non dimentichiamoci tutte le altre precauzioni, mascherina compresa».

Leggi anche - Vaccino Moderna copre al 93% almeno per sei mesi: «Efficace contro la variante Delta»

In una intervista al Corriere della Sera, Mantovani riferisce che una delle domande più frequenti che i giovani gli pongono è questa: «Ho gli anticorpi anti coronavirus alti, perché mi dovrei vaccinare?».

La risposta del professore è la seguente: «La sierologia, cioè la misura degli anticorpi nel sangue, non può orientare la scelta della vaccinazione. Primo perché i test che li misurano sono diversi e non hanno la stessa affidabilità; secondo perché non dicono se questi anticorpi sono neutralizzanti, se sono in grado, cioè, di bloccare il virus».

Leggi anche - Bollettino Covid di giovedì 5 agosto: 27 morti e 7.230 casi in più. I positivi tornano sopra quota 100mila

In sostanza significa che, ad oggi, la possibilità di capire se una persona è protetta o no nei confronti del virus non c’è perché «al momento non c’è nessun test che può dirlo perché, nella risposta difensiva del nostro sistema immunitario al virus, entra in gioco anche la cosiddetta immunità innata che non dipende dalla produzione di anticorpi, ma dall’attività di certe cellule immunitarie che ci proteggono, in ogni caso e in prima linea, dalle aggressioni di agenti estranei. Attività che, al momento, non si può misurare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA