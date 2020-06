Covid, per la prima volta zero morti in Emilia Romagna. Bonaccini commosso: «Ma guai ad abbassare la guardia»

Dopo tre mesi, per la prima volta, zero decessi. Quando mi hanno consegnato poche ore fa la tabella con i dati quotidiani mi sono commosso. Non abbiamo ancora sconfitto questo maledetto virus e guai ad abbadate la guardia. Ma siamo sulla strada giusta. Ci rialzeremo pic.twitter.com/QIZJAbFejN — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) June 11, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. «Dopo tre mesi,. Quando mi hanno consegnato poche ore fa la tabella con i dati quotidiani. Non abbiamo ancora sconfitto questo maledetto virus e guai ad abbadate la guardia. Ma siamo sulla strada giusta. Ci rialzeremo», le parole del presidente della RegionePer raccontare la lotta quotidiana a colpi di distanziamento sociale contro il coronavirus, il commissario regionale ad acta, Sergio Venturi, aveva usato la metafora del colibrì che, con una goccia d'acqua sul becco, andava a fare la sua parte per spegnere l'incendio divampato nella foresta. Oggi, dall'inizio della pandemia che l'ha portata ad esser la seconda regione d'Italia più colpita, l'Emilia-Romagna vive la prima giornata senza morti a causa del virus e quelle gocce assumono un contorno più dolce.Lo zero nella casella dei decessi lascia a quota 4.192 il numero delle persone scomparse dopo tre mesi di numeri pesanti con un mese di marzo in cui il novero dei casi positivi era di circa 1.000 al giorno e il 28 si registrava il picco di 120 vittime. A poco più di 70 giorni da quel tragico computo, la regione prova a respirare e a guardare avanti con un pizzico in più serenità. Ma senza abbassare le difese, a partire dal presidente, Stefano Bonaccini.«Oggi in Emilia-Romagna non si registrano decessi da coronavirus - scrive sulla sua pagina Facebook -: è una notizia che deve darci speranza, anche se non potrà mai cancellare la sofferenza di questi tre mesi, in particolare di chi ha perso familiari e amici.- ha aggiunto - lavorando insieme giorno dopo giorno e continuando a tenere alta la guardia perché il virus non è ancora sconfitto. Ma ce la faremo».Nelle ultime 24 ore - incassato il dato positivo dell'assenza di decessi - sono saliti a quota 27.995 i casi di positività: 25 in più di cui 18 persone asintomatiche individuate attraverso l'attività di screening regionale. Sotto la ventina - 18 per la precisione - le persone ricoverate in terapia intensiva. Le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 1.766, 42 in meno rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva - 18 come detto - sono risultati 7 in meno rispetto a ieri mentre quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 216, 12 in meno rispetto a 24 ore fa. I tamponi effettuati sono 7.869 - il computo totale sale a quota 385.220 - cui vanno aggiunti 1.445 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 86, per un totale di 21.803. I casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, sono calati di 61 unità rispetto a ieri attestandosi a quota 2.000.