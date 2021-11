Covid, Veneto oltre i mille casi anche oggi. Zaia: «L'80% dei ricoverati in intensiva è no-vax»

Bollettino Covid in Italia di oggi 13 novembre 2021. Questi i dati (in aggiornamento nell'ordine di arrivo delle regioni italiane). Preoccupanti i dati che provengono dal Veneto, comunicati oggi dal Governatore Luca Zaia: «Sono 1.125 i nuovi contagi di Covid 19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Oggi abbiamo 360 ricoverati negli ospedali: ricordiamo che l'80% dei ricoverati in terapie intensiva sono non vaccinati ma ricordo che rappresentano solo il 15% della popolazione quindi si tratta di dati importanti. Siamo davanti a quella che potremmo già definire la 'pandemia dei non vaccinatì».

Quanti sono i vaccinati in Italia

Sono 91.901.997 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 92 per cento di quelle consegnate pari a 99.902.283. È quanto riporta il bollettino sulla campagna vaccinale a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle 6:12 di oggi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 45.378.098, l'84,02 per cento della popolazione over 12, mentre le persone con almeno una somministrazione sono 46.827.542, l'86,7 per cento della popolazione over 12. Le persone con la terza dose addizionale sono 451.091, il 50,38 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale, mentre le persone oggetto di dose booster sono 2.383.572, il 46,45 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

