Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 7 dicembre 2021: 15.756 nuovi contagi e 99 vittime. Boom di ricoveri

Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 7 dicembre 2021: nuovi contagi e vittime nelle ultime 24 ore. I dati ufficiali dal ministero della Salute.

Sono 15.756 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 695.136 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 2,3%, in calo rispetto al 3,2% di lunedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 99. Aumentano di 33 unità le terapie intensive, mentre sono 199 in più i ricoveri negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 10.584.

