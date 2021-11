Covid, bollettino di oggi 22 novembre: 6.404 nuovi casi e 70 morti, tasso di positività sale al 2,4%

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedi 22 novembre del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 6.404 su 267.570 tamponi (ieri erano stati 9.709 su 487.109 tamponi), mentre un anno fa erano 28.337 sulla base di 188.747 tamponi. Sono 70 i morti di oggi (ieri erano stati 46) e il 22 novembre 2020 furono 562. Con 3.579 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 151.514.

Il tasso di positività è oggi è al 2,4% (ieri era al 2%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 133.247.

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.932.091, di cui 133.247 morti e 4.647.330 dimessi e guariti, 3.579 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 151.514, ieri erano 148.760, e un anno esatto fa erano 805.947, un incremento di 2.754 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 267.570 (ieri erano stati 487.109). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 114.767.310, mentre il totale delle persone testate è di 37.377.595.

Del totale dei positivi sono 146.458 quelli in isolamento domiciliare (+ 2.663 rispetto a ieri), 4.507 ricoverati con sintomi (+162 rispetto a ieri) mentre i malati in terapia intensiva sono 549 (+29). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 54 (+19 rispetto a ieri).

