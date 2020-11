Covid-19, tre segnali che preoccupano per il futuro. I dati da tenere d'occhio

Il Covid 19 sembra non dare tregua all'Italia. Questa seconda ondata si sta rivelando numericamente molto forte: i positivi sono moltissimi e ora iniziano a salire anche i numeri dei pazienti in terapia intensiva, e quelli bisognosi di un ricovero ospedaliero ordinario. Oggi, inoltre, la curva dei decessi ha avuto una brusca impennata. Un'impennata che contribuisce ad aumentare un'ansia più che giustificata vista l'escalation della curva dei contagi.

Nonostante sia sbagliato utilizzare i dati di un singolo giorno per estrapolare delle convinzioni assolute, alcuni dati odierni sono un significativo campanello d'allarme. E chiariscono i numeri da tenere d'occhio in questi prossimi giorni.

Il primo campanello di allarme arriva dall'innalzamento dei nuovi pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano reso noto nel pomeriggio del 3 novembre, sono 203 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Nei giorni scorsi l'aumento era stato di +83 pazienti il 2 novembre, di +96 il 1 novembre, di +97 il 31 ottobre, di +95 il 30 ottobre, e di +115 29 ottobre. Un dato che è circa il doppio della punta massima di ingressi toccata in questa seconda ondata. Il dato generale parla di 2.225 pazienti ricoverati in questo momento in terapia intensiva; il picco massimo fu raggiunto il 3 aprile (quasi un mese dopo l'inizio del lockdown) con 4068 pazienti. Il 4 maggio, quando finì il lockdown erano ancora 1479

A metà marzo si toccò il record di 250 ingressi in un solo giorno. Oggi ci si è avvicinati a questo dato.

Il secondo campanello di allarme arriva dall'impennata del numero dei morti. In solo 24 ore, secondo i dati del bollettino diffuso dal ministero della Salute, le persone scomparse a seguito dell'epidemia di Covid19 sono state 353. Un numero molto alto, che in Italia non si registrava dal 6 maggio, quando morirono 369 cittadini. Il dato preoccupante è che fino ad oggi la media dei decessi di questa ondata si era assestata sui 200-220 decessi al giorno.

Inoltre, la curva dei decessi - come abbiamo imparato durante la prima ondata - è l'ultima a scendere, anche perché secondo l'ISS il tempo medio, ovvero i numeri di giorni che trascorrono dall'insorgenza dei sintomi al decesso, sono 12. Per fare un esempio in Italia il 27 marzo morirono, a causa del Covid, 969 persone. Dopo oltre un mese, il 4 maggio, il giorno in cui iniziò la cosiddetta fase 2, i morti furono poco meno di 200, 194. E due giorni dopo, il 6 maggio appunto, se ne registraronno, come

Altro dato che in parte preoccupa rigurda i pazienti ricoverati in ospedale. Anche in questo caso, dai circa mille pazienti degli ultimi giorni i ricoveri ordinari hanno fatto registrare un aumento di 1.274 nelle ultime 24 ore. Un altro brusco innalzamento della curva.

Tre segnali, tre piccoli allarmi, che messi insieme fanno probabilmente intendere quanto sia necessario prendere decisioni tempestive nella lotta a questo virus. Il singolo giorno può essere fuorviante, ma questi tre bruschi picchi, segnalano quali siano i dati da tenere d'occhio nei prossimi giorni

