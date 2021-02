Covid, l'italia resta quasi tutta gialla ma aumentano le mini zone rosse: l'Umbria preoccupa

Cambiano di nuovo i colori in Italia, ma se nelle regioni la situazione sembra essere abbastanza sotto controllo ci sono alcune aree che sono diventate rosse. Se l'indice di contagio sembra scendere e in Italia si parla di tutte zone gialle con qualche regione arancione, alcuni comuni sono stati costretti all'isolamento principalmente a causa di piccoli focolai dovuti alle varianti del Covid.

Leggi anche > Varianti covid, allarme Iss: «Su Brasiliana e Sudafricana non è certa l'efficacia dei vaccini»

Umbria

La situazione più critica è quella dell'Umbria dove la variante brasiliana non si ferma. Sono 500 le persone ricoverate negli ospedali, con più posti occupati anche nelle terapie intensive. Ancora in crescita i ricoverati di Covid in Umbria, dunque, a oggi 500, 16 in più di ieri, 77 dei quali (+4) in terapia intensiva. Emerge dai dati sul sito della Regione. I nuovi positivi registrati sono stati 190, i guariti 66 e i morti sei (840 in totale). Con gli attualmente positivi a quota 6.902, più 118. I tamponi analizzati sono stati 754 e i test antigenici 1.390. Con un tasso di positività del 25,1 per cento sui molecolari e dell'8,86 totale. Da oggi saranno in vigore restrizioni nella provincia di Perugia e in sei comuni del Ternano, cioè Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo, così come stabilito da una ordinanza firmata dalla presidente Donatella Tesei. Il resto della regione resta arancione

Molise

Paura per le il Molise. Se la regione gode della zona gialla ci sono dei comuni che sono stati isolati a causa proprio delle varianti. In totale sono 27 i comuni interessati: si tratta di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi. Come stabilito dal Governatore Toma.

Le altre regioni

Le varianti spaventano anche le Marche e l'Abruzzo dove si registrano altri comuni in isolamento. Zona rossa anche a Chiusi in Toscana, in provincia di Siena e in Alto Adige, dove il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha confermato che da oggi, lunedì 8 a domenica 28 febbraio, ci sarà un lockdown totale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA