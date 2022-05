Covid in Italia, il bollettino di sabato 28 maggio 2022: 18.255 nuovi casi e 66 decessi. Tasso di positività al 9,4%

Covid in Italia, il bollettino di sabato 28 maggio 2022. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 19.666. Le vittime sono invece 66, in calo rispetto alle 105 di ieri.

Sono 193.183 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 198.897. Il tasso di positività è al 9,4%, in lieve calo rispetto al 9,9% di ieri. Sono 250 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.348, ovvero 210 in meno rispetto a ieri.

Sono 721.575 le persone attualmente positive al Covid, 17.371 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.373.741 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.542. I dimessi e i guariti sono 16.485.624, con un incremento di 35.927 rispetto a ieri.

Covid nel Lazio: 2.289 nuovi positivi e 5 decessi

Nel Lazio su 4.041 tamponi molecolari e 14.244 antigenici per un totale di 18.265 test, si registrano oggi 2.289 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 152 rispetto a ieri), con 1.371 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 5 decessi (uno in meno rispetto a ieri) e 5.767 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 594 (meno 11 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 37 (in numero uguale a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,5 per cento», spiega l'assessore D'Amato

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Maggio 2022, 16:21

