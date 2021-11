Bollettino Covid di lunedì 8 novembre: 4.197 casi e 38 morti. Un anno fa furono dieci volte di più

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 8 novembre del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 4.197​ su 249.115 tamponi (ieri erano stati 5.822​ su 434.771 tamponi). Sono 38 i morti di oggi (ieri erano stati 26). Con 2.727 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 98.775, 1.788​ in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 3.294 unità.

Il tasso di positività è oggi è all'1,68% (ieri era all'1,33%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 132.423​. Se andiamo a vedere i dati della stessa data di un anno fa, il confronto è impietoso: l'8 novembre del 2020 i nuovi casi furono 32.616, con 331 morti e un numero di attualmente positivi molto maggiore, 558.636 (rispetto ai meno di 100mila di oggi).

Covid in Italia, il bollettino dell'8 novembre

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.812.594, di cui 132.423 morti e 4.581.396 dimessi e guariti, 2.727 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 98.775, ieri erano 96.987, un incremento di 1.788 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 249.115 (ieri erano stati 434.771). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 107.588.239, mentre il totale delle persone testate è di 36.489.224.

Del totale dei positivi sono 94.998 quelli in isolamento domiciliare (+1.618 rispetto a ieri), 3.362 ricoverati con sintomi (+147), mentre i malati in terapia intensiva sono 415 (+17 rispetto a ieri). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 35 (+9 rispetto a ieri).

