Covid in Italia: il bollettino di oggi 23 luglio. Vittime e nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 23 luglio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore diffusi nel pomeriggio.

I DATI DI IERI

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 22 luglio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.057 su 219.778 tamponi (ieri erano stati 4.259 su 235.097 tamponi). Sono 15 i morti di oggi (ieri erano stati 21). Con 1.483 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 54.866, 3.558 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 1.998 unità.

