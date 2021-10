Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 30 ottobre 2021: 4.878 nuovi casi e 37 decessi. Tasso di positività all'1%

Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 30 ottobre 2021. Sono 4.878 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In calo rispetto a ieri, quando erano stati 5.335. Sono invece 37 le vittime in un giorno, 4 in più rispetto a ieri (33).

Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 30 ottobre: 538 nuovi positivi (235 a Roma) e 8 morti

Sono 346 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 20 (ieri 18). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.707 ovvero 49 in più di ieri.

Sono 477.352 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: lo riferiscono sempre i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 474.778. Il tasso di positività è all'1,02% in lievissimo calo rispetto all'1,1% di ieri.

I ricoverati con sintomi sono 2.707. In leggero calo il dato delle persone ricoverate in terapia intensiva, che passa da 349 a 346 (meno tre). I dimessi/guariti sono 3.103, per un totale di 4.554.985 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Campania (629), Lombardia (574), Lazio (538) e Veneto (532).

Iss: un caso su 4 sono under 20

Nell'ultima settimana, spiega l'Iss, l'incidenza è aumentata in tutte le fasce d'età ma in particolare sotto i 12 anni: i bambini non sono ancora vaccinabili. In totale il 24% dei casi è stato diagnosticato tra gli under 20. Nella fascia in età scolare il 47% dei casi è stato diagnosticato fra i 6 e gli 11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e solo il 13% e il 7% è stato diagnosticato, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. Fra l'11 e il 24 ottobre 10.333 nuovi casi, 84 ospedalizzati, un ricoverato in intensiva e nessun deceduto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA