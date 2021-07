Covid in Italia, il bollettino di oggi venerdì 9 luglio 2021: 1.390 nuovi positivi e 25 morti nelle ultime 24 ore

Covid, il bollettino di oggi venerdì 9 luglio 2021. Sono 1.390 i nuovi casi di Covid-19 in Italia e 25 i morti da ieri. Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 196.922 tamponi, per un indice di positività dello 0,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 169, -11 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.167 (-30). I guariti sono 1.434 nelle ultime 24 ore, complessivamente da inizio pandemia sono 4.099.339.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA