Covid in Italia, il bollettino di venerdì 10 giugno 2022: 21.554 nuovi casi e 52 morti. Positività al 12,7%

Covid in Italia, il bollettino di venerdì 10 giugno 2022. Sono 21.554 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri, giovedì 9 giugno, erano stati 23.042. Le vittime sono invece 52. Eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 170.097 tamponi con il tasso di positività al 12,7%, in calo rispetto al 12,9%. Sono 196 i pazienti ricoverati in terapia intensiva , uno in meno di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.162, ovvero 72 in meno di ieri. I guariti odierni sono 23.756. Tra le Regioni, il maggiore incremento di casi si ha in Lombardia (3.132), a seguire Lazio (2.795) e Sicilia (2.084).

Oggi nel Lazio su 3.911 tamponi molecolari e 16.949 tamponi antigenici per un totale di 20.860 tamponi, si registrano 2.795 nuovi casi positivi (-93), sono 8 i decessi (+5), 470 i ricoverati (-8), 31 le terapie intensive ( = ) e +3.015 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.694.» È quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 17:58

