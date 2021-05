Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 8 maggio 2021: i dati alle 17

Covid in Italia, il bollettino di sabato 8 maggio 2021. Il nuovo bollettino Covid del ministero della Salute di oggi sabato 8 maggio 2021 sarà pubblicato come ogni giorno intorno alle ore 17. Per quanto riguarda la campagna nazionale di vaccinazione ieri sono state oltre 505 mila le dosi somministrate e ad oggi 16 milioni di italiani hanno ricevuto almento una dose di vaccino.

Ieri, venerdì 7 maggio i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 10.554 su 328.612 tamponi (giovedì erano stati 11.807 su 324.640 tamponi). 207 i morti (giovedì erano stati 258). Con 15.580 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi fino a ieri erano 397.564, 5.238 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 4.327 unità.

Il tasso di positività ieri era del 3,21% (giovedì era stato del 3,63%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia è salito a 122.470. Dei 207 morti di ieri 43 vengono dalla Campania, 25 dalla Lombardia, 20 dalla Puglia e 16 dall’Emilia Romagna. La regione più colpita è la Lombardia (1.759 nuovi casi), seguita da Campania (1.382) e Lazio (1.063).

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA