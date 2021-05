Covid in Italia, il bollettino di sabato 22 maggio 2021: i dati intorno alle 17

Covid in Italia, il bollettino di sabato 22 maggio 2021. I dati di oggi della pandemia in Italia saranno resi noti dal ministero della Salute intorno alle 17.

Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 22 maggio: 494 nuovi casi, 244 a Roma. In calo ricoveri e terapie intensive

Ieri i positivi registrati sono stati 5.218 su 269.744 tamponi (giovedì erano stati 5.741 su 251.037 tamponi). Sono stati 218 i morti di ieri (giovedì erano stati 164). Con 12.695 dimessi e guariti in più a ieri i positivi erano 291.788, 7.698 in meno rispetto a giovedì quando c'era stato un calo di 7.244 unità.

Sul fronte vaccini quasi dieci milioni di persone, 9.759.934 per l'esattezza, in Italia hanno completato il ciclo vaccinale e sono quasi 30 milioni le dosi somministrate in tutto. Oggi e domani Open Day in tutta Italia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Maggio 2021, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA