Covid in Italia, il bollettino di lunedì 13 giugno 2022: 10.371 nuovi casi e 41 morti. Positività scende al 13,9 %

​Covid in Italia, il bollettino di lunedì 13 giugno 2022. Sono 10.371 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.678. Le vittime sono invece 41, rispetto a ieri 15 in più. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 74.636 tamponi con il tasso di positività al 13,9%, in lieve calo rispetto al 14,63% di ieri. Sono 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.210, ovvero 92 in più di ieri.

Gli attualmente positivi sono 616.928, dunque 5.286 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.664.043 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.432. I dimessi e i guariti sono 16.879.683, con un incremento di 15.913 rispetto a ieri.

Covid nel Lazio, 1.700 nuovi positivi e 4 decessi

Nel Lazio su 3.024 tamponi molecolari e 9.884 antigenici per un totale di 12.908 test, si registrano oggi 1.700 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno mille rispetto a ieri), con 1.205 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 4 decessi (più 2 rispetto a ieri) e 8.523 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 472 (più 18 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive restano stabili a 29. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1 per cento», spiega l'assessore D'Amato.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, superata quota 13 milioni e 540 mila vaccini complessivi, di cui circa 4 milioni di terze dosi booster effettuate, circa l'83 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 471 nuovi casi Covid e nessun decesso nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2 conta, invece, 374 nuovi casi e 1 decesso. Nel territorio della Asl Roma sono 360 i nuovi casi. La Asl Roma 4 registra 57 nuovi contagi. La Asl Roma 5 registra, invece, 135 nuovi positivi. La Asl Roma 6 conta 132 nuovi casi e 1 decesso. Per quanto riguarda il resto delle province del Lazio si registrano 171 nuovi casi. In particolare, la Asl di Frosinone registra 27 nuovi contagi, quella di Latina 92, a Rieti 29 nuovi casi e 1 decesso. Infine, la Asl di Viterbo registra 23 nuovi casi e 1 decesso.

Covid in Lombardia, il tasso sale al 12,1%

Con 10.383 tamponi effettuati è di 1.259 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita al 12,1% (ieri era all'11,6%). Il numero dei ricoverati è in aumento nelle terapie intensive (+1, 21) e nei reparti (+17, 445). Sono 6 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.676. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 492 casi (di cui 294 in città), a Bergamo 54, a Brescia 177, a Como 58, a Cremona 44, a Lecco 23, a Lodi 13, a Mantova 24, a Monza e Brianza 126, a Pavia 96, a Sondrio 6 e a Varese 5.

