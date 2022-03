Covid in Italia, il bollettino di oggi giovedì 3 marzo 2022: i numeri della pandemia

Covid in Italia, il bollettino di oggi giovedì 3 marzo 2022. Nel pomeriggio pubblicheremo i dati del ministero della Salute sull'andamento del virus in Italia.

Ricordiamo che ieri i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 36.429 su 415.288 tamponi (martedì erano stati 46.631 su 530.858 tamponi). I morti di ieri sono stati 214. Gli attualmente positivi ieri sono scesi a 1.061.610, quasi 12mila in meno di mercoledì: in forte calo anche i ricoverati, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 16:24

