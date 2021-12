Covid Italia, il bollettino di oggi domenica 12 dicembre 2021: 19.215 nuovi casi (su 501.815 tamponi) e altri 66 morti. Ricoveri boom

Covid il bollettino di oggi domenica 12 dicembre 2021: 19.215 nuovi casi su 501.815 tamponi e altri 66 morti

Sono 19.215 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 501.815 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,8%, in leggero aumento rispetto al 3,7% di sabato. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 66. Aumentano di 11 unità le terapie intensive, mentre sono 158 in più i ricoveri negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 8.151.

NEWS IN AGGIORNAMENTO

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA