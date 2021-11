Covid, il bollettino di oggi lunedì 29 novembre 2021: nuovi contagi e vittime

di

Covid Italia, il bollettino di oggi lunedì 29 novembre 2021: nuovi contagi e vittime. I dati ufficiali del ministero della Salute in arrivo nel pomeriggio.

I DATI IN ARRIVO DALLE REGIONI

Sono 1.265 i nuovi contagi da Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato che risente del consueto 'rallentamentò domenicale dei controlli, e che porta il totale dei casi a 514.796. Il bollettino regionale segnala 6 vittime, con un totale di 11.953. Gli attuali positivi sono 29.786. Sul versante clinico, invariati i ricoveri in area non critica (513), mentre sono in aumento di 5 i pazienti in terapia intensiva (98).

NEWS IN AGGIORNAMENTO

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Novembre 2021, 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA