Covid in Italia, il bollettino di mercoledì 22 giugno 2022: 53.905 nuovi casi e 50 morti. Positività sale al 21,8%

​Covid in Italia, il bollettino di mercoledì 22 giugno 2022. Sono 53.905 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.704. Le vittime sono invece 50, in calo rispetto alle 62 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 246.512 tamponi con il tasso di positività al 21,8%, stabile rispetto al 21,4% di ieri. Sono invece 216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.947, ovvero 144 in più di ieri.

Gli attualmente positivi sono 625.013, quindi 25.083 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.014.202 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.892. I dimessi e i guariti sono 17.221.297, con un incremento di 29.740.

Covid nel Lazio, il bollettino: 6.593 nuovi casi e 6 decessi

Nel Lazio su 5.552 tamponi molecolari e 23.744 antigenici per un totale di 29.296 test, si registrano oggi 6.593 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 956 rispetto a ieri), con 3.912 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 6 decessi (più 3 rispetto a ieri) e 4.834 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 543 (più 16 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 55 (più 7 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,5 per cento», spiega l'assessore D'Amato.

