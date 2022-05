Covid in Italia, il bollettino di lunedì 16 maggio 2022: 13.668 nuovi casi e 102 morti

Covid in Italia, il bollettino di lunedì 16 maggio 2022. Sono 13.668 i nuovi casi di Covid (27.162 ieri) e 102 i morti (62 ieri) che portano a 165.346 il totale delle vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Si tratta del dato più basso dell'anno: per trovare numeri inferiori bisogna risalire al 13 dicembre 2021, quando i contagi furono 12.712.

Covid nel Lazio: 1.745 nuovi positivi e 13 decessi

Nel Lazio su 4.305 tamponi molecolari e 10.645 tamponi antigenici per un totale di 14.950 tamponi, si registrano 1.745 nuovi casi positivi (-1.198), sono 13 i decessi (+11), 818 i ricoverati (+20), 51 le terapie intensive ( = ) e +3.723 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,6%. I casi a Roma città sono a quota 1.086. «Rinnovo l'appello rivolto a over 80 per la quarta dose, è importante per evitare complicazioni e criticità», dice l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 16:57

