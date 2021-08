Covid in Italia, il bollettino di lunedì 16 agosto: 3.674 nuovi casi e 24 morti

Covid in Italia, il bollettino di lunedì 16 agosto 2021. Sono 3.674 (ieri 5.664) i nuovi casi di coronavirus secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 24 morti (ieri 19) che portano il totale delle vittime a 128.456 dall'inizio dell'epidemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 74.021 tamponi, un numero nettamente inferiore ai 160.870 di ieri, che portano il tasso di positività a salire al 4,8% (ieri 3,5%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.334 (ieri 3.162), con un aumento di 172 persone rispetto a ieri mentre sono 404 i ricoverati in terapia intensiva (+20 rispetto a ieri), con 32 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.187.186 i guariti (+3.477) e 128.696 gli attualmente positivi (+168). La Sicilia è la regione con il maggior incremento di nuovi casi (881 in 24 ore), a seguire la Toscana (+527).

Vaccino: 73,8 milioni le dosi somministrate

Sono 73.882.096 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 95,5 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 77.365.936 (53.778.470 Pfizer/BioNTech, 12.023.202 Vaxzevria di AstraZeneca, 9.557.621 di Moderna e 2.006.643 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 35.616.988 (il 65,95 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 17:08 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c'è la Lombardia con 13.145.838 (98,2 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 7.468.565 (94,7 per cento) e Campania con 6.943.775 (92,8 per cento).

