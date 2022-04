Covid in Italia, il bollettino di giovedì 14 aprile 2022: 64.951 nuovi casi e 149 decessi. Tasso di positività al 14,8%

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 14 aprile 2022. Sono 64.951 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.037. Le vittime sono invece 149, in calo rispetto alle 155 di ieri.

Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 14 aprile 2022: 7.200 nuovi positivi (a Roma 3.450) e 8 decessi

Sono 438.375 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 419.995. Il tasso di positività è al 14,8%, stabile rispetto a ieri. Sono 420 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.075, ovvero 91 in meno rispetto a ieri.

Sono 1.227.662 le persone attualmente positive al Covid, 196 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 15.533.012 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.336. I dimessi e i guariti sono 14.144.014, con un incremento di 65.664 rispetto a ieri.

Gimbe: calano contagi e decessi, stabili i ricoveri

Negli ultimi 7 giorni lenta discesa dei contagi Covid (-6,5%), stabili ricoveri ordinari (-0,4%) e terapie intensive (-1,7%), giù i decessi (-11,4%). Ma alla vigilia delle festività pasquali "se da un lato tutti gli indicatori certificano una fase di plateau, la circolazione del virus rimane ancora molto elevata: oltre 1,2 milioni di positivi, oltre 60 mila casi al giorno e un tasso di positività dei tamponi antigenici al 15,5%. Indispensabile evitare assembramenti e soprattutto utilizzare le mascherine al chiuso" Così il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, in occasione del monitoraggio indipendente 6-12 aprile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA