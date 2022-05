Covid in Italia, il bollettino di domenica 8 maggio: 30.804 nuovi casi, 72 decessi. Tasso positività 15,1%

​Covid in Italia, il bollettino di domenica 8 maggio. Sono 30.804 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 40.522. Le vittime sono invece 72, rispetto a ieri 41 in meno.

Sono 1.119.914 le persone attualmente positive al Covid, 11.450 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.798.998 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.489. I dimessi e i guariti sono 15.514.595, con un incremento di 42.603 rispetto a ieri.

Sono 203.454 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 305.563. Il tasso di positività è al 15,1%, in aumento rispetto al 13,2% di ieri. Sono 356 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.655, ovvero 160 in meno rispetto a ieri.

A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Campania (3.967), Lazio (3.278) e Veneto (3.141).

Covid in Lombardia: 1.985 nuovi casi e 22 morti

Sono 1.985 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 20.478 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 9,6%. Nelle ultime 24 ore sono morte 22 persone, per un totale di 40.131 decessi nella regione da inizio pandemia. Nei reparti Covid ordinari sono ricoverate 1.099 persone, 32 meno di ieri; mentre sale a 35 il numero di ricoverati nelle terapie intensive (ieri erano 34). Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 554, nel Bresciano 279, in provincia di Bergamo 194, a Monza e Brianza 178, in provincia di Varese 142 e in quella di Como 133. Incremento di contagi a due cifre negli altri territori della Lombardia: Pavia +97, Sondrio +83, Mantova +79, Cremona +78, Lecco +75 e Lodi +30.

