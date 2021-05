Covid in Italia, il bollettino di domenica 30 maggio 2021: 2.949 nuovi casi e 44 decessi. Il numero più basso dal 14 ottobre

Covid in Italia, il bollettino di domenica 30 maggio 2021. Sono 2.949 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri quando erano stati 3.351, per un totale di 4.216.003 dall'inizio dell'epidemia. Sono 44 i decessi, il numero più basso dal 14 ottobre, in calo rispetto ai 83 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 164.495 rispetto ai 247.330 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale all'1,8 per cento rispetto all'1,4 per cento di ieri. Il numero degli attualmente positivi è di 238.296, in calo di 3.670 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 6.574, per un totale di 3.851.661 dall'inizio dell'epidemia.

Sono 1.061 le persone ricoverate in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 6.591. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (458), la Campania (385), la Sicilia (348) e il Lazio (278).

