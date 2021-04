Covid in Italia, il bollettino di martedì 6 aprile: i dati dopo le 17. Superati i 3 milioni di guariti

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 6 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre la campagna vaccinale prosegue soprattutto per gli ultraottantenni (il presidente Mattarella ha ricevuto oggi la seconda dose del vaccino) e spuntano nuove preoccupazioni sul vaccino AstraZeneca, ieri si sono registrati poco meno di 11mila nuovi casi, con 296 morti: nella giornata di oggi si dovrebbero superare i 3 milioni di guariti si circa 3,7 milioni di casi in Italia da inizio pandemia.

Leggi anche > Vaccino AstraZeneca, Cavaleri (Ema): «Possibile nesso con casi di trombosi»

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi numeri, che sembrano incoraggianti sebbene occorra considerare il minor numero di tamponi nel weekend pasquale. In Veneto i nuovi positivi sono oggi 507, con 15 morti, mentre la Toscana conta 685 casi e 32 decessi.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA