Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 17 aprile 2021: i dati alle 17

Covid in Italia, il bollettino di sabato 17 aprile 2021. Dopo alle 17 pubblicheremo i dati del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese con i numeri aggiornati sui nuovi contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese.

Ricordiamo che i positici ieri sono stati 15.943 su 327.704 tamponi (giovedì erano stati 16.974 su 319.633 tamponi). 429 i morti di ieri (giovedì erano stati 380). Con 18.779 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi ieri erano 506.738, 3.285 in meno rispetto a a giovedì quando c'era stato un calo di 4.637 unità.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Aprile 2021, 15:22

