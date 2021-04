Covid in Italia, il bollettino di mercoledì 7 aprile: i dati dopo le 17. In Veneto oltre cento morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 7 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina, nel giorno in cui l'Ema si pronuncerà sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca in relazione ad alcuni casi di trombosi rilevati tra i vaccinati. Ieri i nuovi casi sono stati 7.767, con solo 113mila tamponi ma con un numero ancora enorme di morti, ben 421.

Leggi anche > AstraZeneca, l'Ema: «Inserire trombosi tra i rari effetti collaterali, ma benefici superano rischi». Nessuna restrizione per età

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi numeri. In Veneto i nuovi positivi sono oggi 1.111 con ben 103 morti (ma si tratta di un problema di notifiche, ha spiegato il governatore Zaia), mentre in Toscana si registrano 937 casi e 41 decessi. In Puglia, dove ieri c'era stato il record di morti, i casi sono oggi 1.255 con 43 decessi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA