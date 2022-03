Bollettino Covid di giovedì 24 marzo, 81.811 nuovi positivi e 182 morti. Su i ricoveri, giù le terapie intensive

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 24 marzo 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 81.811 su 545.302 tamponi (ieri erano stati 76.260 su 513.744 tamponi). I morti sono 182 (ieri erano stati 153), mentre gli attualmente positivi salgono ancora di oltre 18.913 unità, nonostante i quasi 64mila guariti. Il tasso di positività oggi è del 15% (ieri era stato del 14,8%).

I casi totali di Covid dall'inizio della pandemia salgono a 14.153.098 (+81.811) di cui 158.436 morti (+182), 12.748.859 dimessi e guariti (+63.553) e 1.245.803 attualmente positivi (+18.913). I pazienti in isolamento domiciliare sono 1.236.327 (+18.842), i ricoverati con sintomi sono 9.029 (+90) mentre i malati in terapia intensiva sono 447 (-19 rispetto a ieri). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 41 (ieri erano stati 55).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 17:38

