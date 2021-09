Covid in Italia, il bollettino di venerdì 17 settembre 2021: 4.552 nuovi casi e 66 decessi. Il tasso di positività a 1,6%

Covid in Italia, il bollettino di venerdì 17 settembre. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 4.552 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 284.579 tamponi processati (il giorno precedente erano stati 5.117 con 306.267 test). Sono stati 66 i decessi (contro i 67 di giovedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 130.233. Il tasso di positività scende all'1,6% (-0,1%), mentre i guariti sono 6.549. In calo i ricoveri: -6 nelle terapie intensive e -29 nei reparti ordinari.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.627.699, i morti 130.233. I dimessi e i guariti sono invece 4.383.195 (ieri 4.376.646), con un incremento di circa 6.500 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 114.271 (ieri 116.342), con un calo di 2.071 casi nelle ultime 24 ore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 18:22

