Covid in Italia, il bollettino di martedì 17 maggio 2022: 44.489 nuovi casi e 148 morti. Il tasso di positività sale al 13,2%

Covid in Italia, il bollettino di martedì 17 maggio 2022. Sono 44.489 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.668. Le vittime sono invece 148, con un aumento di 46 rispetto a ieri.

Sono 335.217 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 104.793. Il tasso di positività è al 13,2%, stabile rispetto al 13% di ieri. Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.465, ovvero 166 in meno rispetto a ieri.

Covid in Lombardia: 6.963 nuovi positivi e 26 decessi

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 55.669 tamponi effettuati, sono 6.963 i nuovi positivi (12,5 per cento). Diminuiscono di 3 i ricoveri nelle terapie intensive, mentre aumentano di 36 quelli nei reparti. Si registrano 26 decessi, per un totale di 40.331 dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 2.213 i nuovi positivi nella Città metorpolitana di Milano, di cui 872 a Milano città, 939 a Brescia, 639 a Bergamo, 604 a Monza e Brianza, 548 a Varese, 417 a Mantova, 403 a Como, 361 a Pavia, 234 a Lecco, 158 a Cremona, 151 a Lodi e 95 a Sondrio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 17:09

