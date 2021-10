Covid in gravidanza, quattro mamme in terapia intensiva a Bari

Ancora nuovi casi di donne in gravidanza positive al covid: in un mese sono quattro le donne contagiate e finite in terapia intensiva al Policlinico di Bari. Per questo, parte oggi la campagna di sensibilizzazione per promuovere il vaccino in gravidanza.

Negli ambulatori della clinica di Ginecologia e Ostetricia gli specialisti saranno a disposizione per rispondere ai dubbi e ai timori delle future mamme e sensibilizzarle alla vaccinazione. Al primo piano del reparto, all'interno dell'ambulatorio Gravidanze a rischio, sarà attivo dalle 10.00 alle 12.00 uno sportello informativo.

«Abbiamo voluto creare uno spazio informativo sulle vaccinazioni dedicato alle donne incinte proprio nella clinica ginecologica dove le pazienti arrivano ogni giorno per esami e controlli - spiega Giovanni Migliore, direttore generale del Policlinico -. E' necessario che siano gli specialisti ginecologi che seguono le future mamme a fornire risposte e consulenze per fugare dubbi e timori sui vaccini anti-Covid. L'obiettivo è quello di aumentare la copertura vaccinale tra le donne in gravidanza e scongiurare il contagio e la malattia durante i 9 mesi che hanno portato, in più di un caso, all'ospedalizzazione con sintomi gravi».

