Covid, Gerry Scotti è stato ricoverato in terapia intensiva

Gerry Scotti ricoverato in terapia intensiva. Il conduttore Mediaset, volto simbolo della televisione italiana, ha annunciato di essere risultato positivo lo scorso 26 ottobre. Secondo quanto riporta Tpi è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva per una decina di giorni in seguito ad un aggravvarsi delle suo condizioni nelle quali presentava difficoltà respiratorie.

In questo momento Gerry Scotti starebbe meglio e sarebbe stato trasferito in un altro reparto Il conduttore di Chi vuol essere milionario aveva dato l'annuncio della positività attraverso un messaggio sui suoi canali social: «Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento», aveva scritto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 22:47

