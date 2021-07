Covid: ballano in centinaia senza mascherina, la polizia chiude noto locale in spiaggia

Ballano in centinaia in un locale in spiaggia, a Gallipoli e la polizia è costretta ad intervenire. La polizia di Gallipoli ha sordel lpreso centinaia di giovani a ballare in un locale sulla spiaggia senza mascherina e tutti assembrati.

Il Baria Verde, noto locale salentino, è stato chiuso per cinque giorni e la prefettura dovrà decidere su un'eventuale proroga della chiusura. Il titolare del locale è stato multato per 400 euro e gli è stata contestata la violazione della normativa anti covid. «In violazione dell'attuale normativa che - precisa una nota della questura di Lecce - non ha stabilito la riapertura dei locali da ballo».

Durante il controllo del locale, i poliziotti di Gallipoli hanno identificato numerosi clienti, oltre ai dipendenti del locale e al dj, i quali hanno dichiarato che si trovavano tutti lì per bere un drink e ballare.

