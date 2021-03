Covid in Friuli Venezia Giulia, Fedriga: «Situazione allarmante, impennata improvvisa di contagi: il 60 per cento in una settimana»

Allarme Covid in Friuli Venezia Giulia. «Siamo in una situazione estremamente allarmante perché c'è stata una impennata improvvisa di contagi: in una settimana quasi il 60 per cento in più rispetto alla settimana precedente, una diffusione mai vista in maniera così rapida». Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga annunciando che domani riceverà «i dati scientifici e sulla scorta di quelli» prenderà «una decisione. Lavoriamo su tutte le ipotesi, non escludo nulla», ha indicato.

«Lo dico con chiarezza: preferisco due o tre settimane di sacrifici oggi e con aprile, quando le previsioni danno una discesa dei contagi, riprendersi, piuttosto che prolungare una situazione per più settimane o più mesi che oggettivamente sarebbe insostenibile», aggiunge il governatore.

Alla domanda se pensa a mini zone rosse, Fedriga ha risposto di «non escluderle. Dobbiamo vedere, è aperta ogni ipotesi». Secondo il governatore, «malgrado i colori bisogna adottare misure per evitare che questa salita esponenziale continui, e mettere in sicurezza il primo possibile i cittadini della regione, cercando di intervenire dove ci sono situazioni di criticità. È chiaro però - ha specificato - che per una situazione così diffusa di criticità dobbiamo fare valutazioni attente per capire quali misure sono più efficaci».

