Covid, Fondazione Gimbe: «Calano i nuovi casi (-32,3%) e i decessi (-16,2%), ma rallenta la campagna vaccinale»

Continua il calo dei nuovi contagi. Dal 9 al 15 febbraio i nuovi casi di Covid-19 registrano, per la terza settimana consecutiva, una netta flessione: sono stati circa 440mila, ovvero -32,3% rispetto alla settimana precedente. Questi dati forniti dal nuovo rapporto settimanale della Fondazione Gimbe.

«Un crollo imputabile sia al netto calo dei tamponi», pari al -27,8% nello stesso arco di tempo, «sia alla ridotta circolazione virale che rimane ancora elevata, come documenta la stabilità del tasso di positività dei tamponi». Lo evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe che segnala anche un calo dei decessi: sono stati 2.172 negli ultimi 7 giorni (di cui 184 riferiti a periodi precedenti) -16,2% rispetto alla settimana precedente.

Gimbe invita, adesso, il governo a «ridisegnare ora le strategie per ridurre l'impatto di nuove ondate dopo l'estate». A calare del 19,6% sono stati anche i casi attualmente positivi. Bene anche la pressione ospedaliera in diminuzione. Dal 9 al 15 febbraio, infatti, si è registrato un calo del 14,9% dei pazienti ricoverati in area medica e un calo del 18,7% dei ricoveri in terapia intensiva.

Oltre 5,1 milioni di italiani ancora non vaccinati. Da vaccinare nei prossimi sei mesi ci saranno anche 2 milioni di guariti. Sul fronte dei nuovi vaccinati contro il Covid, rileva Gimbe, «non fa presa la stretta sui lavoratori over 50, a -43,8% negli ultimi 7 giorni». Giù anche le vaccinazioni in fascia 5-11 anni (-41,7%). L'85,3% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e l'82,4% ha completato il ciclo vaccinale. Il tasso di copertura delle terze dosi all'85,7% con nette differenze regionali.

