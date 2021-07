Covid, Figliuolo: «Entro fine luglio vaccinato il 60% degli over 12»

«È una bella Italia, quando fa squadra vince. Mi fa piacere aver ideato un piano e portato a compimento giorno per giorno, messo in sicurezza gli over 80, il 91% vaccinati completamente, essere al 55% della popolazione vaccinabile, completamente vaccinata. Avevo detto 60% a fine luglio e ci arriveremo sicuramente. Cominciare le vaccinazioni per tutto il personale che andrà a scuola, soprattutto i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Ce la dobbiamo fare, le cose stanno andando. È chiaro che è tutto subordinato all'arrivo dei vaccini, al lavoro di squadra che si sta facendo con le Regioni, con le Province autonome, la Difesa, la Protezione Civile, la Croce Rossa, l'associazionismo e l'associazione nazionale alpini». Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, premiato con la Penna al merito a Susa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Luglio 2021, 14:15

