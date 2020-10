Mamma positiva al covid organizza festa di compleanno: morta una nonna

Roma, mamma positiva al covid organizza una festa di compleanno per il figlio: la nonna di un amichetto si contagia e muore.

Per l’incredibile festa di compleanno organizzata da una mamma positiva di Ladispoli, una nonna è morta. Sua figlia aveva partecipato al party dei ragazzini, si è infettata, e ha contagiato a sua volta l’anziana madre. Una delle ultime vittime del Covid-19 nel Lazio.

È un filo d’incoscienza, anzi, di irresponsabilità, a legare una festicciola per bambini, messa in piedi senza tenere conto di una delle regole base dell’emergenza (quella che dice: se ho la febbre, resto a casa) a un funerale di un'anziana. La storia choc è rivelata da Il Messaggero in un articolo di Lorenzo De Cicco .

