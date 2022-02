Il Covid stronca una famiglia no-vax: morti padre, madre e tre figli a Enna

Erano tutti no vax e nel giro di un mese sono morti di Covid. È quanto accaduto a una famiglia di Pietraperzia, in provincia di Enna, tutti con la ferma convinzione di non vaccinarsi. Sono morti positivi al Covid, in poco più di un mese.

Leggi anche > Pavia, neonato cade sui binari del treno: è grave

Le vittime sono il padre 80enne, il primo a morire a fine dicembre, la madre di 78 anni, un figlio di 50 e le due sorelle di 55 e 52.

Il padre, prima vittima, è morto a casa dopo l'arrivo del 118, gli altri 4 sono deceduti all'ospedale Umberto I di Enna dove erano giunti, a fine dicembre in gravi condizioni. L'ultima deceduta della famiglia, la 52enne, è morta mercoledì 3 febbraio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA